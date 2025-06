Yair Rodriguez rebate acusação e cutuca Diego Lopes: "Pare de correr do Jean Silva"

Não demorou muito para que Yair Rodriguez viesse a público responder as alegações do brasileiro Diego Lopes, que o acusou de recusar enfrentá-lo no 'Noche UFC', programado para o dia 13 de setembro. Através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o peso-pena (66 kg) mexicano fez questão de esclarecer o assunto e aproveitou a oportunidade para cutucar seu desafeto.

De acordo com Rodriguez, apesar da informação ser verdadeira, há razões que o levaram a não aceitar uma luta contra Lopes. Um dos motivos citados pelo ex-desafiante ao título peso-pena do UFC é a falta de atrativos que um duelo contra o rival traria para ele neste momento, tendo em vista que Diego vem de derrota e ele estaria perto de uma nova disputa pelo cinturão.

"Tudo virou um circo. Vi por aí que o bundão do Diego Lopes está falando que não quero lutar com ele, mas não é nada disso. Na verdade, estou um pouco decepcionado com o UFC por me oferecerem essa luta. Porque, sim, me ofereceram há pouco. Quando eu tive a chance de lutar com Diego, ele recusou porque eu vinha de derrota. Agora que ele perdeu, quer lutar comigo. Outra coisa é que, obviamente, não tenho problema em enfrentá-lo, (mas) se me perguntarem, eu prefiro brigar com ele na rua. Uma luta com ele dentro da companhia não muda nada, não me pagam mais, não me coloca em posição melhor, porque ele vem de derrota", ponderou Yair.

Mas talvez a principal razão por trás da recusa seja uma lesão que o mexicano carrega desde sua última batalha no octógono do Ultimate, em abril, quando superou o brasileiro Patrício Pitbull. A contusão, inclusive, ainda pode levá-lo a uma mesa de cirurgia - cenário que Rodriguez tenta evitar.

"E eu ainda estou machucado da última luta. Fui me consultar com um médico, ele recomendou cirurgia. Estou evitando ao máximo que esse seja o caso, mas vamos ver onde toda essa situação vai me levar. Só queria esclarecer minha posição. Eu não recusei a luta. Pelo contrário, adoraria lutar contra esse merdinha e sua equipe de merda - que todos se fodam", disparou o mexicano.

Além de explicar sua decisão, Yair Rodriguez ainda fez questão de cutucar o rival. Ciente de outra rixa envolvendo Diego Lopes e o também brasileiro Jean Silva, o atleta mexicano virou o jogo e acusou seu desafeto de "fugir" do confronto contra o lutador paulista da equipe 'Fighting Nerds'.

"Estou de viagem agora. Depois que voltar, vou cuidar da saúde e imigração. Tive que sair dos EUA por causa questão de visto também. Resolver tudo isso que a gente, migrante, já conhece bem. Depois de resolver tudo isso e quando puder voltar à academia, ficar saudável para treinar, aí verei quando vou lutar de novo. Por enquanto, eu gostaria de ver o Diego parar de correr do Jean Silva e que os dois se enfrentassem. Se ele está tão a fim de lutar, que lute com o Jean Silva, parece que está fugindo (do Jean)", finalizou.

Relembre a treta entre Yair e Diego

Escalados em combates distintos no UFC 314, Yair e Diego roubaram a cena na coletiva de imprensa do evento ao protagonizarem uma discussão bastante acalorada. Exaltados, os pesos-penas precisaram ser contidos pela equipe de segurança da liga para não chegarem às vias de fato no palco. Pantera expôs algum tipo de confusão prévia entre as equipes dos dois, sugerindo que um membro do seu time havia sido agredido por integrantes da equipe de Lopes.

Em seguida, o brasileiro também subiu o tom e indicou que Pantera havia ameaçado uma mulher, possivelmente integrante de seu time. O evidente histórico entre os dois roubou a cena à época e despertou o interesse dos fãs e também de grandes lutadores do UFC no duelo. Agora resta saber se os desafetos irão tirar a rivalidade do papel e medir forças em um futuro próximo dentro do UFC.

