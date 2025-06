Vila Nova busca reabilitação na Série B contra o desesperado Criciúma

As duas derrotas seguidas fizeram o Vila Nova se desgarrar do grupo de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. Buscando a imediata reabilitação, o time goiano visita o Criciúma, nesta segunda-feira, às 19h, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 11ª rodada da segunda divisão nacional.

Antes brigando pela liderança, os tropeços para Cuiabá e Novorizontino, ambos por 1 a 0, fizeram o Vila Nova perder várias posições, com 16 pontos. Com a derrota do CRB para o Avaí e o empate do Coritiba com o Botafogo-SP, o time goiano pode diminuir a distância para o G-4 para apenas um ponto, caso vença o duelo.

Do outro lado, o Criciúma vive situação delicada na tabela. O time catarinense abre a zona de rebaixamento com nove pontos, porém quer embalar na competição após conquistar a primeira vitória sob o comando de Eduardo Baptista, ao vencer por 1 a 0 o duelo direto contra o Paysandu, fora de casa. A um ponto do Botafogo, um empate tira o Criciúma da zona de descenso.

O outro jogo da noite reserva um embate entre times na zona de rebaixamento. Às 19h30, Amazonas e Athletic-MG medem forças no estádio Carlos Zamith, em Manaus. O time manauara vem de goleada sofrida por 4 a 0 na última rodada para a Chapecoense fora de casa. O time soma sete pontos e ocupa a 18ª colocação. Já a situação dos mineiros é mais desesperadora. O Athletic vem de três derrotas seguidas, a última por 2 a 0 para o Cuiabá, dentro de casa.

O Athletic é o vice-lanterna com seis pontos, acima somente do Paysandu, único time que ainda não venceu na Série B.

Confira os jogos desta segunda-feira na Série B:

19h

Criciúma x Vila Nova

19h30

Amazonas x Athletic