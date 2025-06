Vasco anuncia saída antecipada do francês Dimitri Payet

O Vasco anunciou, nesta segunda-feira, a saída do francês Dimitri Payet. O clube e o jogador chegaram a um acordo amigável para antecipar o fim do contrato do meia.

"O clube agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e respeito demonstrados ao longo de sua passagem por São Januário, e deseja sucesso nos seus próximos desafios. Merci, Payet. Aqui é Vasco!", escreveu o Vasco nas redes sociais.

O Vasco da Gama comunica que, de forma amigável, chegou a um acordo para o encerramento antecipado do vínculo com o meia Dimitri Payet. O clube agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e respeito demonstrados ao longo de sua passagem por São Januário, e deseja sucesso... pic.twitter.com/1Fnu31vZZf ? Vasco da Gama (@VascodaGama) June 9, 2025

Payet tinha contrato com o Vasco até o dia 31 de julho de 2025. O Cruzmaltino entra em campo mais uma vez antes da pausa no Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes. O francês teria apenas 15 dias de contrato depois da retomada da competição.

Por isso, de acordo com o CEO do Vasco, Carlos Amoedo, o clube estava trabalhando para antecipar o fim de contrato do meia francês.

A equipe carioca volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Vasco é o 15º colocado, com dez pontos. O Tricolor ocupa a 13ª posição, com 12 pontos.

Passagem do francês pelo Vasco

Payet chegou sem custos ao Vasco em agosto de 2023, após seis anos e meio no Olympique de Marselha, da França.

Logo em sua chegada, o meia francês foi importante para ajudar a equipe carioca na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com dois gols e uma assistência, em 17 jogos, sendo titular em sete oportunidades.

Nos anos seguintes, Dimitri Payet conviveu com diversas lesões e acabou perdendo espaço na equipe. Nesta temporada, o francês disputou apenas 17 partidas e deu três assistências. Payet não entra em campo desde o dia 15 de abril, na derrota do Vasco diante do Ceará por 2 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, foram 77 jogos pelo Cruzmaltino, oito gols e 16 assistências.