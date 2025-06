"Vamos em busca do nosso sonho", diz Weverton sobre o Palmeiras no Mundial

A delegação da Sociedade Esportiva Palmeiras embarca para os Estados Unidos na manhã desta segunda-feira. Na saída do elenco da Academia de Futebol rumo ao aeroporto, o goleiro Weverton falou sobre as perspectivas para a disputa do Mundial de Clubes.

"É um grande campeonato e está todo mundo bem preparado para esse momento. É chegar lá e fazer o que estamos treinando há muito tempo. É o sonho de todo mundo. Então, vamos em busca do nosso sonho e procurar ser feliz da melhor forma possível", disse o goleiro à TV Palmeiras.

Aos 37 anos ide idade, Weverton participou da edição de 2022 da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Um dos integrantes mais experientes do elenco, o goleiro ainda lembrou da experiência pelo próprio Palmeiras nos Mundiais de Clubes de 2020 e 2021.

"Tive a oportunidade de jogar Copa do Mundo e sei o quanto esse tipo de torneio organizado pela Fifa é diferente. Também já estivemos no Mundial duas vezes. Além de toda a alegria e da recompensa do nosso esforço, é desfrutar e saber da responsabilidade", projetou Weverton.

Em sua primeira partida pelo Mundial de Clubes 2025, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Porto às 19 horas (de Brasília) deste domingo, em Nova Jersey. O Grupo A do torneio é completado por Al Ahly, do Egito, e pelo anfitrião Inter Miami.

"Acho que o mais importante é a gente competir. Sabemos que o futebol europeu é o maior mundialmente, onde estão os melhores jogadores. Mas vamos lá para competir e dar o melhor, até porque estamos indo por nossos méritos. Se estamos indo, é porque fizemos por merecer", disse o meia Raphael Veiga.