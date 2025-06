Transmissão ao vivo de Itália x Moldávia: veja onde assistir

Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Itália e Moldávia entram em campo na tarde de hoje, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Città del Tricolore, na Itália, pela 4ª rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv (TV por assinatura).

A Itália vem de uma dura derrota na estreia. A Azzurra perdeu por 3 a 0 para a Noruega, o que custou o emprego do técnico Luciano Spalletti. Ele revelou após a partida que foi demitido e faria sua última partida nesta segunda.

Tetracampeão mundial, a Itália ficou de fora das duas últimas edições da Copa do Mundo. Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente para o Mundial, enquanto os segundos vão para repescagem.

A Moldávia soma duas derrotas nas Eliminatórias. Na rodada anterior, a seleção caiu diante da Polônia por 2 a 0.

Itália x Moldávia -- Eliminatórias da Copa do Mundo