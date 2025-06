Transmissão ao vivo de Bélgica x País de Gales: veja onde assistir

Bélgica e País de Gales entram em campo hoje, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas (BEL), pela 4ª rodada do Grupo J das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv2 (TV por assinatura).

A Bélgica faz sua segunda partida nas Eliminatórias, já que na Data Fifa passada estava disputando a Liga das Nações. Os belgas empataram na estreia em 1 a 1 contra a Macedônia do Norte.

Já o País de Gales já realizou as três primeiras partidas e segue invicto, com duas vitórias e um empate. Na terceira rodada, os galeses venceram Liechtenstein por 3 a 0.

Bélgica x País de Gales -- Eliminatórias da Copa do Mundo