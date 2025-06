Torcedores com camisas de time serão vetados de jogo do Brasil; veja orientações da CBF

O Brasil enfrenta o Paraguai nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A CBF passou orientações aos torcedores que forem acompanhar a partida no estádio.

Como determinou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), está proibida a entrada de pessoas com camisas de time, seja ele qual for. A medida já havia sido aplicada no jogo entre as seleções femininas do Brasil e do Japão, no último dia 30 de maio, no mesmo local.

Além disso, haverá um perímetro de segurança nas intermediações da arena. Sendo assim, o torcedor que estiver sem ingresso sequer poderá acessar os arredores do estádio. Os portões serão abertos ao público a partir das 19h45, duas horas antes da bola rolar.

O Brasil vive a expectativa de se classificar antecipadamente à Copa do Mundo de 2026. Para isso, precisa vencer e torcer por uma derrota da Venezuela para o Uruguai.

A partida contra o Paraguai, que será disputada na data do aniversário de Ancelotti, marcará a estreia do italiano em território nacional.

A Seleção, no momento, ocupa o quarto lugar da tabela de classificação, com 22 pontos, e vem de um empate sem gols contra o Equador, fora de casa.