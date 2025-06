Técnico da Argentina confirma que Messi será titular contra a Colômbia

Lionel Messi será titular pela Argentina no duelo contra a Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Nesta segunda-feira, véspera do jogo, o técnico Lionel Scaloni confirmou a presença do astro no 11 inicial.

"O Leo (Messi) vai jogar de titular, não temos dúvidas. Esperamos que as pessoas aproveitem ele e o time", afirmou o treinador, em coletiva de imprensa.

Messi não inicia um jogo pela Argentina desde o dia 19 de novembro, quando foi titular na vitória sobre o Peru, por 1 a 0.

#SelecciónMayor ?? Lionel Scaloni en conferencia: "Nos enfrentamos muchas veces ante Colombia en el último tiempo. Es una selección con grandes jugadores que tiene una manera de jugar muy clara. Espero que mañana sea un lindo partido". pic.twitter.com/2EiT85RAzA ? ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) June 9, 2025

Ele não participou dos primeiros compromissos da seleção pelas Eliminatórias no ano, contra Uruguai e Brasil, e retornou à equipe nesta Data Fifa. No duelo com o Chile, o craque entrou no segundo tempo e esteve em campo por mais de 30 minutos.

Messi é o artilheiro das Eliminatórias ao lado de Luis Díaz, com seis gols marcados. O argentino disputou 10 jogos, nos quais também contribuiu com três assistências.

Atual campeã mundial, a Argentina lidera as Eliminatórias, com 34 pontos, e já está classificada para a Copa do Mundo de 2026. O jogo contra a Colômbia, válido pela 16ª rodada, está marcado para às 21h (de Brasília), no estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires.