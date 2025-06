Suzano Vôlei anuncia retorno do central David

O Suzano Vôlei confirmou o retorno do central David Figueiredo na manhã desta segunda-feira para reforçar o elenco na próxima temporada. O atleta de 2,07 m e 26 anos, que vestiu a camisa suzanense em 2023, estava no Norde Vôlei e é o quinto reforço confirmado pelo clube.

Ele foi contratado pelo Suzano na temporada 2023/2024 e ficou com o vice-campeonato estadual. Em seguida, se transferiu para o Norde Vôlei, time do campeão olímpico Marcelo Negrão, pelo qual conquistou o título da Superliga C em 2024. No ano seguinte, foi peça importante na campanha da equipe cearense na Segunda Divisão nacional.

"Fui muito bem acolhido aqui na minha primeira passagem. Essa energia sem igual foi um dos fatores que me motivou ainda mais a voltar após uma temporada no Norde. Estou muito feliz e espero retribuir a confiança da diretoria e de todos que me apoiaram nesse retorno", afirmou David.

De volta, ele será uma das cinco opções para o meio de rede do Suzano. O elenco também conta com Matheus Pedrosa, Maicon Leite e Riad, trio que renovou contrato, além de Léo Andrade, que chega do Vôlei Renata. Os outros dos reforços do time para a temporada são o líbero Luiz Ricardo e os ponteiros Robert e Marcus Vinícius.