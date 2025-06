Supercomputador projeta favoritos e chances de todos os times no Mundial

O supercomputador da Opta calculou as probabilidades dos 32 times que disputam a inédita Copa do Mundo de clubes da Fifa.

As chances calculadas

O PSG é o favorito ao título, seguido pelo Manchester City, de acordo com a projeção. Os atuais campeões europeus possuem 18,5% de chance de levantarem a taça, enquanto a equipe de Guardiola tem 17,8%.

Bayern de Munique, Inter de Milão e Real Madrid completam os cinco principais candidatos —nesta ordem. As probabilidades são, respectivamente: 12,8%, 12,3% e 9,8%.

Palmeiras e Flamengo são os primeiros brasileiros que aparecem na lista e estão dentro do top 15. O Alviverde e o rubro-negro possuem 0,3% de chance de serem campeões, cada um, mas contam com mais de 50% de chance de avançarem às oitavas.

Previsão do supercomputador da Opta para a Copa do Mundo de clubes da Fifa Imagem: Reprodução/OptaAnalyst

Já Fluminense e Botafogo têm probabilidades zeradas de título, segundo o supercomputador. A dupla integra o grupo de 9 times que chegam no torneio com 0% de chance de vencerem, conforme projetado pela Opta.

A projeção também calculou as chances de os times avançarem a cada fase do mata-mata. O time que entra no torneio como o maior azarão é o Auckland City, que tem probabilidades praticamente zeradas de se classificar na fase de grupos.

O Botafogo é o brasileiro com menor probabilidade de se classificar às oitavas. O supercomputador determinou que o Alvinegro carioca chega com 15,4% de chance de pegar uma das duas vagas no grupo com Atlético de Madri, PSG e Seattle Sounders. O Flu, por sua vez, tem 39,4% de probabilidade de ir ao mata-mata.

Candidados ao título

PSG: 18,5% City: 17,8% Bayern: 12,8% Inter: 12,3% Real Madrid: 9,8% Chelsea: 8,4% Borussia Dortmund: 5.4% Atlético de Madri: 5.1% Juventus: 3,6% Benfica: 3.3% Porto: 0,6% River Plate: 0,3% Palmeiras: 0,3% Flamengo: 0,3% Al-Hilal: 0,3% Inter Miami: 0,2% Al Ahly: 0,2% Mamelodi Sundowns: 0,1% Monterrey: 0,1% Seattle Sounders: 0,1% Salzburg: 0,1% Boca Juniors: 0,1% Los Angeles FC: 0,1% Fluminense: 0% Botafogo: 0% Urawa Reds: 0% Pachuca: 0% Esperance: 0% Wydad Casablanca: 0% Ulsan HD: 0% Al Ain: 0% Auckland City: 0%

Números dos brasileiros

Palmeiras

Ir às oitavas: 51,3%

Ir às quartas: 15%

Ir à semi: 4,7%

Ir à final: 1,3%

Chance de título: 0,3%

Flamengo

Ir às oitavas: 51,8%

Ir às quartas: 14,4%

Ir à semi: 4,8%

Ir à final: 1,3%

Chance de título: 0,3%

Fluminense

Ir às oitavas: 39,4%

Ir às quartas: 9,7%

Ir à semi: 1,8%

Ir à final: 0,3%

Chance de título: 0%

Botafogo