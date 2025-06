Super Mundial: Rival da estreia do Botafogo se despede da MLS com derrota

O Seattle Sounders se despediu ontem (9) da MLS sendo completamente dominado fora de casa pelo Vancouver Whitecaps, que venceu 3 a 0.

O que aconteceu

O Vancouver Whitecaps se aproveitou da expulsão de dois jogadores da equipe de Seattle no início do segundo tempo. Quando o placar já apontava 1 a 0, Nouhou Tolo, aos 7, e Jon Bell, aos 10, levaram o cartão vermelho.

A equipe canadense é uma das grandes forças da temporada na MLS. A equipe lidera a Conferência Oeste (35 pontos) e foi finalista da Concachampions - derrotada por 5 a 0 pelo Cruz Azul (MEX) na final.

O Seattle Sounders também faz boa campanha nacionalmente. A equipe é a sexta colocada da Conferência Oeste, com 26 pontos, na zona de classificação para o mata-mata.

O próximo rival do Seattle Sounders é justamente o Botafogo. As equipes se enfrentam pelo Grupo B do Super Mundial no próximo domingo (15), às 23h (de Brasília). A chave conta ainda com PSG (FRA) e Atlético de Madri (ESP).