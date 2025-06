Mundial começa nesta semana: o que os brasileiros ainda precisam resolver

O Super Mundial de Clubes começa no próximo sábado, e Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras correm contra o tempo para resolverem suas respectivas pendências antes da estreia na competição continental.

Palmeiras

Paulinho tem cronograma especial e ainda não está 100% recuperado de cirurgia na perna. O camisa 10 já estreou e balançou as redes, mas é acompanhado de perto pelo departamento médico do clube, que faz controle de carga.

O atacante, inclusive, explicou o motivo da cautela alviverde: "Toda vez que a gente tenta subir a carga, é normal que eu sinta um pouco mais. Então, é importante a gente ter a cautela para controlar essas dores, esses incômodos, para nos momentos que o professor precisar de mim, eu estar pronto", afirmou.

Dessa forma, Abel Ferreira vai para o Mundial sem saber se poderá escalar seu ataque dos sonhos. Paulinho, Estêvão e Vitor Roque só estiveram juntos em campo em três partidas, com um total de 93 minutos (pouco mais de uma partida completa). Todos estão na lista de relacionados.

Flamengo

O Flamengo vê Gerson próximo de fechar com o Zenit. O time russo já informou ao Rubro-Negro que pagará a multa rescisória, de 25 milhões de euros (R$ 159 milhões, na cotação atual).

A tendência é que o jogador de 28 anos deixe o time carioca nas próximas semanas, segundo Felipe Silva, colunista do UOL. Gerson, neste momento, está com a seleção brasileira. Mesmo que feche com os russos, ele deve jogar o Mundial pelo Flamengo.

Jorginho chega como potencial substituto, mas vem de lesão e ainda precisa se adaptar ao time de Filipe Luís. O meio-campista — que prefere atuar como volante — foi apresentado no último sábado e terá pouco tempo para encaixar no time, já que o Fla estreia no Mundial no dia 16.

O Fla ainda tenta fechar com o colombiano Jorge Carrascal, mas tem até amanhã para resolver o impasse financeiro com o Dínamo de Moscou (RUS) e ainda inscrever o jogador na competição.

Fluminense

O Tricolor tenta convencer o Santos a vender Soteldo. O clube paulista, porém, não ficou satisfeito com os valores propostos e nem a forma de pagamento. O Fluminense quer pagar a transferência em algumas vezes.

Mesmo assim, o negócio deve sair, já que o venezuelano pediu para deixar o Alvinegro. O meia-atacante enviou mensagem para o presidente Marcelo Teixeira dizendo que jogar no Fluminense é o melhor para a sua carreira.

A contratação do atacante — que está com a seleção venezuelana — foi um pedido do técnico Renato Gaúcho. Os dois trabalharam juntos no Grêmio.

Para ter Soteldo no Mundial, o Fluminense precisa fechar o negócio até amanhã, prazo máximo para inscrição de jogadores no torneio.

Botafogo

O Botafogo também tenta reforçar seu elenco antes de estrear no Mundial e está próximo de ter o atacante Joaquín Correa, da Inter de Milão. O argentino seria um dos substitutos para Igor Jesus, de saída para o Nottingham Forest após o torneio. Ontem, o clube já anunciou Arthur Cabral.

O Glorioso, porém, pode ter de esperar até o fim do mês para fechar com Correa, o que o tiraria do Mundial. O clube carioca pretende esperar o término do vínculo com a Inter — em 30 de junho — para trazer o jogador de graça.

A alternativa seria pedir a liberação antecipada do atacante aos italianos, que também disputarão o Mundial. A Inter está no Grupo E, ao lado de Monterrey, River Plate e Urawa Reds.

Grupos e jogos dos brasileiros no Super Mundial