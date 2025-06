'Sumido', diretor do Fla tem sido cobiçado por clubes após chegada de Boto

Do UOL, no Rio de Janeiro

Figura de muitas aparições públicas na gestão Rodolfo Landim, Bruno Spindel deixou os holofotes do Flamengo na presidência de Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Ainda no cargo de diretor executivo, ele hoje mantém funções mais internas enquanto se vê bastante cobiçado no mercado.

O que aconteceu

Spindel foi sondado, nos últimos meses, por Atlético-MG, Santos, Vasco, entre outros. O dirigente, no entanto, prefere se manter, no momento, no Rubro-Negro, seu clube do coração e que fica em sua cidade natal.

Spindel tem hoje um papel mais voltado para o lado financeiro e de planejamento. Com Landim, ele entrava em contato com jogadores, viajava para buscar reforços e também dava entrevistas, seja no Ninho ou até após os jogos. O dirigente chegou até a ser punido por opiniões contra a arbitragem.

Hoje a "cara" do futebol é José Boto, homem de confiança de Bap. O presidente deu ao português total autonomia e a responsabilidade de blindar o departamento, algo que tem conseguido fazer, de um modo geral, de forma eficiente após algumas medidas drásticas, como a restrição de circulação de pessoas no Ninho do Urubu, entre outras.

Spindel ficou no Fla por uma decisão de Bap, inicialmente. Ele ajudou no processo de transição entre as duas diretorias e é uma figura que o atual presidente já trabalhou e gosta.

O diretor foi levado ao clube justamente por Bap, em 2015, para a pasta de marketing, onde ficou até 2018. Em seguida, virou CEO do futebol até assumir o cargo de diretor executivo, em 2019, onde está até hoje.

Marcos Braz é anunciado pelo Remo

Braço direito de Spindel no futebol do Flamengo, Marcos Braz foi anunciado pelo Remo semana passada. O ex-vice de futebol rubro-negro deixou o cargo no fim de 2024, quando houve a troca de gestão no clube.

Em sua apresentação, o dirigente rechaçou possíveis teorias de que só sabe trabalhar com grandes orçamentos. Ele relembrou outras passagens que teve pelo Flamengo, quando o clube ainda enfrentava problemas financeiros.