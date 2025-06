Sub-20 do Palmeiras vence time dinamarquês e conquista o tri do ICGT Tournament

O time sub-20 do Palmeiras conquistou o ICGT Tournament pela terceira vez. A equipe comandada pelo técnico Lucas Andrade venceu o Lyngby, da Dinamarca, por 3 a 0 na final, nesta segunda-feira, e ficou com a taça do torneio realizado em Uitgeest, na Holanda. Os gols foram marcados por Erick Belé, Kidani e Riquelme Fillipi.

Em 2022, a equipe alviverde derrotou o Espanyool-ESP por 2 a 1 na final para ficar com a taça. No ano seguinte, o time superou o AZ Alkmaar-HOL por 1 a 0 na decisão e foi bicampeão. Neste ano, o Verdão garantiu o troféu do torneio com 100% de aproveitamento em cinco partidas.

O artilheiro do time na competição foi o meio-campista Erick Belé, com quatro gols. O atacante Heittor foi eleito o melhor jogador do campeonato. Ao todo, as Crias da Academia fizeram 21 gols e sofreram três.

O Palmeiras foi à Holanda com o melhor grupo. Enquanto isso, o restante ficou no Brasil para sequência dos compromissos pelo Estadual.

Depois de comemorar o troféu, o Palmeiras passa a pensar em seu próximo compromisso de volta ao Brasil. As Crias da Academia entram em campo nesta quinta-feira, às 15 horas(de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).