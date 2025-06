Sesi-SP conquista o Campeonato Brasileiro sub-18 de Atletismo

O Sesi-SP mostrou sua força no cenário nacional e conquistou o título geral do Campeonato Brasileiro sub-18 de atletismo encerrado neste domingo, no Centro Olímpico da Universidade Federal de Mato Grosso.

A equipe paulista, que já havia vencido o Estadual da categoria, somou 128 pontos na classificação geral, superando a FECAM/ASSERCAM-PR (101 pontos) e a AECD Macaé-RJ (89 pontos). O Sesi-SP foi o segundo lugar na categoria feminina e o terceiro na masculina.

Destaque

A paulista Beatriz Camargo Monteiro Silva (ASPMP-SP) conquistou o tricampeonato nos 100 metros com barreiras com o tempo de 13s58 (0.2), novo recorde da competição. A marca ficou muito próxima de seu recorde pessoal (13s54), registrado em maio, no Paulista sub-18. Ela levou o prêmio de melhor atleta do campeonato, dividindo a honraria com Alexander Cordeiro Santa Cruz (Instituto Ideal Brasil-RJ).

Beatriz, agora, mira o Campeonato Ibero-Americano sub-18 que será disputado no mês de julho, em Assunção. "Vou continuar trabalhando com o meu técnico (Luiz Gustavo Fonseca Consolino) para melhorar cada vez mais. Vou estar bem para o Ibero. Quero abaixar minha marca e trazer o ouro para o Brasil", disse a atleta.