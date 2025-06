Semana do Santos tem duelo direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão

O Santos entra em campo nesta quinta-feira para o duelo conta o Fortaleza, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate é direto na briga contra o rebaixamento.

Com um começo ruim, o Peixe conquistou apenas oito pontos e ocupa a 18ª posição na tabela. A equipe do técnico Cléber Xavier venceu apenas dois jogos em 11 rodadas e precisa pontuar para deixar a zona da degola.

Do outro lado, o Fortaleza também não faz um início animador. O Leão do Pici, dirigido pelo argentino Juan Pablo Vojvoda, ocupa a 17ª colocação, com dez pontos, e vem de três derrotas seguidas na liga nacional.

Sabendo da importância do confronto, o Santos iniciou a preparação na última quarta-feira e aproveitou a Data Fifa para corrigir os erros cometidos na derrota contra o Botafogo, na Vila Belmiro, por 1 a 0, no dia 1º.

Eu nasci pra te amar! ? pic.twitter.com/soSTj1xRaD ? Santos FC (@SantosFC) June 8, 2025

Cléber Xavier ainda tem três sessões de treino visando o duelo contra o Fortaleza. Após folgar no domingo, o Peixe deve retomar as atividades no CT Rei Pelé nesta segunda-feira.

Para o jogo, o treinador terá que decidir o substituto de Neymar, suspenso após ser expulso contra o Botafogo. Deivid Washington e Tiquinho Soares brigam pela vaga.

Outra dúvida é a lateral direita. Com a saída de Leo Godoy, negociado com o Independiente, da Argentina, JP Chermont e Aderlan disputam a titularidade no setor.

O duelo contra o time cearense é o último do Santos antes da pausa para o Mundial de Clubes. A bola rola no gramado do Castelão, em Fortaleza, às 19h30 (de Brasília).