Seleção feminina é convocada para a Copa América com Marta e Jhonson

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias, convocou hoje as jogadoras que disputarão o amistoso contra a França e a Copa América deste ano.

A lista tem Marta e nomes da nova geração, como Dudinha, do São Paulo, e Jhonson, do Corinthians, que brilharam nos jogos recentes. Onze jogadoras atuam no Brasil, cinco nos Estados Unidos e sete da Europa.

"Essa foi a lista mais difícil que eu fiz desde que eu cheguei aqui, por tantas atletas que têm vindo. Mas é uma dor de cabeça boa. A convocação visa ao resultado a curto prazo. Nossa meta é vencer a Copa América. Vejo um grupo extremamente preparado para a nossa missão. E também uma boa perspectiva de futuro para a Copa do Mundo em 2027", completou o técnico da seleção.

Nos três jogos mais recentes, o Brasil venceu os Estados Unidos e o Japão, duas vezes.

Agora, o duelo contra as francesas será em 27 de junho, em Grenoble. Depois do amistoso na França, a reapresentação será em 3 de julho, na Granja Comary, para embalar até o embarque ao Equador, no dia 10.

"Usar a Granja foi uma decisão técnica, reúne as melhores condições. Vai ter uma cidade em que vamos jogar que tem altitude, mas não vejo problemas para adaptação", disse Arthur Elias.

A estreia do Brasil na Copa América será em 13 de julho, contra a Venezuela. O Grupo B, onde a seleção brasileira está alocada, ainda tem Bolívia, Paraguai e Colômbia.

"Estamos colocando o Brasil em um protagonismo novamente no cenário mundial. Isso me dá muito orgulho", disse Arthur Elias.

As 23 convocadas

GOLEIRAS: Lorena (KC Current-EUA), Cláudia (Fluminense) e Camila (Cruzeiro)

ZAGUEIRAS: Tarciane (Lyon-FRA), Isa Haas (Cruzeiro), Kaká (São Paulo), Mariza (Corinthians)

LATERAIS: Fê Palermo (Palmeiras), Antonia (Real Madrid), Yasmim (Real Madrid-ESP) e Fátima Dutra (Ferroviária)

MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Racing Louiville) e Ana Vitória (Atlético de Madrid-ESP)

ATACANTES: Dudinha (São Paulo), Jhonson (Corinthians), Luany (Atlético de Madrid-ESP), Marta (Orlando Pride-EUA), Gio (Atlético de Madrid), Gabi Portilho (Gotham), Amanda Gutierrez (Palmeiras) e Kerolin (Manchester City-ING)