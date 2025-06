São Paulo se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Vasco pelo Brasileiro

O elenco do São Paulo, que folgou no último domingo, se reapresentou nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, e iniciou a preparação para o confronto com o Vasco da Gama. O jogo será realizado na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Será a última partida do Tricolor antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que será disputada entre os dias 14 de junho e 13 de julho.

Além dos jogadores lesionados, Zubeldía não tem contado com três convocados nesta Data Fifa: Ferraresi, na Venezuela, Bobadilla, no Paraguai, e Alves, na Seleção Brasileira sub-20.

O dia de trabalho do elenco são-paulino começou com um aquecimento envolvendo alongamento, trote e fundamentos técnicos.

Posteriormente, Luis Zubeldía comandou um treino tático. Já na parte final, o treinador exigiu finalizações e combinações ofensivas.

O São Paulo reinicia o cronograma de treinos nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, tendo mais dois dias de trabalho antes de receber o Vasco da Gama no Morumbis.

Em 13º lugar no Brasileirão, com 12 pontos, o São Paulo precisa voltar a vencer. Com apenas dois triunfos em 11 jogos, o time comandado por Zubeldía tem sofrido para figurar na parte de cima da tabela e quer reagir para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento.