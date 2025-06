São Paulo lança plataforma que conecta futebol a empresas

O São Paulo, por meio de sua diretoria de inovação Inova.São, lançou a House Experience. A proposta é criar ações inovadoras, personalizadas e com potencial de gerar novas receitas para o clube, conectando marcas ao universo do futebol de forma criativa.

"Nosso desejo com a House Experience é romper barreiras e abrir caminhos para empresas que ainda não se comunicam com o mercado do futebol, com ações inéditas e customizadas de forma criativa e autêntica", destaca Eduardo Alfano Vieira, Diretor de Inovação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Com isso, o São Paulo se posiciona como o primeiro clube brasileiro a investir em um modelo inovador de negócios no esporte. O projeto, liderado por Eduardo Alfano Vieira e José Oliver, será oficialmente apresentado no dia 24 de junho, em um evento exclusivo no Morumbis.

"Historicamente, os clubes de futebol sempre foram canais estratégicos para as marcas, estampando seus nomes e promovendo branding para milhares de torcedores apaixonados. Agora, unir esse alcance a experiências únicas, impulsionadas por tecnologia e inovação, é o que realmente cria relevância e impacto no mercado, e é exatamente isso que buscamos potencializar com a House Experience.", explicou José Oliver, Head de Inovação do Inova.São.