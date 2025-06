São Paulo abre venda de ingressos de jogo contra o Vasco ao público geral

O São Paulo abriu nesta segunda-feira a venda de ingressos ao público geral para o confronto da próxima quinta-feira, contra o Vasco da Gama, no Morumbis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os preços inteiros variam entre R$ 50 e R$ 200 (com meia-entrada entre R$ 25 e R$ 100). Já o Camarote Corporativo tem o valor de R$ 300.

Os torcedores do Tricolor podem adquirir seus ingressos por meio do site https://www.spfcticket.net/.

Em 13º lugar no Brasileirão, com 12 pontos, o São Paulo precisa voltar a vencer. Com apenas dois triunfos em 11 jogos, o time comandado por Zubeldía tem sofrido para figurar na parte de cima da tabela e quer reagir para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento.

ARQUIBANCADA:



Norte Oreo: R$ 50 (meia R$ 25)



Sul Diamante Negro: R$ 80 (meia R$ 40)



Leste Lacta: R$ 100 (meia R$ 50)



Oeste Ouro: R$ 100 (meia R$ 50)

CADEIRAS:



Térrea Leste Lactea: R$ 150 (meia R$ 75)



Térrea Oeste Ouro Branco: R$ 150 (meia R$ 75)



Superior Norte Oreo: R$ 80 (meia R$ 40)



Superior Sul Diamante Negro: R$ 150 (meia R$ 75)



Especial Oeste Ouro Branco: R$ 200 (meia R$ 100)