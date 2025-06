Santos se reapresenta e segue preparação para enfrentar o Fortaleza

Nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, o Santos se reapresentou e seguiu sua preparação para enfrentar o Fortaleza, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando de Cléber Xavier e sua comissão técnica, o elenco santista participou de atividades com bola, enquanto os goleiros realizaram treinamentos de defesa.

Para o jogo, o treinador terá que decidir o substituto de Neymar, suspenso após ser expulso contra o Botafogo. Deivid Washington e Tiquinho Soares brigam pela vaga.

Outra dúvida é a lateral direita. Com a saída de Leo Godoy, negociado com o Independiente, da Argentina, JP Chermont e Aderlan disputam a titularidade no setor.

Com um começo ruim, o Peixe conquistou apenas oito pontos e ocupa a 18ª posição na tabela. O time venceu apenas dois jogos em 11 rodadas e precisa pontuar para deixar a zona da degola. O treinador ainda tem duas sessões de treino visando o duelo contra o Fortaleza.

O duelo contra o time cearense é o último do Santos antes da pausa para o Mundial de Clubes. A bola rola no gramado do Castelão, em Fortaleza, às 19h30 (de Brasília).