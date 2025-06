Santos fecha a venda de Soteldo ao Fluminense; veja detalhes

Santos e Fluminense concluíram a negociação por Yeferson Soteldo.

O que aconteceu

O Fluminense está comprando 50% dos direitos econômicos do Soteldo por 5,5 milhões de dólares. O equivalente a R$ 30 milhões.

Santos e Tigres (MEX) dividirão os 50% restantes. Cada clube fica com R$ 15 milhões agora. Santos e Tigres tinham 50% cada e agora possuem 25%.

Se o Fluminense não negociar Soteldo até o fim do ano, será obrigado a pagar mais 2 milhões de dólares (R$ 11 mi). O Santos ficaria com metade deste valor: R$ 5,5 mi.

Por fim, Soteldo assinará um termo de quitação de dívida de 500 mil dólares (R$ 2,8 mi) do Santos. São valores prometidos e não honrados por gestões antigas. A quantia será paga pelo Fluminense diretamente ao jogador por determinação de Alexandre Mattos, novo executivo do futebol santista.

O Santos, então, receberá R$ 15 milhões, além de concluir uma dívida de R$ 2,8 milhões e poder receber no mínimo R$ 5,5 mi até o fim do ano. Um total de R$ 23,3 mi pelo que tinha de Soteldo: 50% dos direitos.

Soteldo assinará com o Flu até 2028 e será reforço para o Super Mundial de Clubes. O prazo de inscrições vai até amanhã.

A negociação foi destravada quando Yeferson Soteldo pediu para sair. Ele enviou mensagem ao presidente Marcelo Teixeira solicitando a transferência.

Com o desejo do atleta e o esforço do Fluminense para melhorar as condições, o Santos disse "sim". E agora vai atrás de um substituto no mercado. O histórico de lesões também pesou na decisão do Peixe.