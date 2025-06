Santos e Fluminense avançam em negociação por Soteldo

Santos e Fluminense estão muito próximos de um acordo pela transferência do meia-atacante Soteldo. A negociação entre os clubes está bastante avançada, segundo apuração da Gazeta Esportiva.

A ideia é que o Fluminense adquira 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 50% seguirão com o Santos. O Tigres, do México ? clube que ainda detém parte dos direitos do venezuelano ? não deve colocar empecilhos para a conclusão da transação.

Caso o atleta não seja negociado com outro clube até dezembro de 2026, o Fluminense terá a obrigação de comprar os 50% restantes. Além disso, parte do valor que o Santos receberá pela venda ao Tricolor será utilizada para quitar dívidas com o Tigres, referentes à passagem de Soteldo pelo futebol mexicano.

Soteldo está na sua terceira passagem pelo Santos. O venezuelano chegou ao clube em 2019 e caiu nas graças da torcida. Em 2021, partiu para o Toronto, do Canadá. Depois, passou pelo Tigres antes de voltar ao Peixe em meados de 2022.

Já em 2024, após o rebaixamento do Alvinegro Praiano para a Série B do Campeonato Brasileiro, foi emprestado para o Grêmio, movimentação que irritou parte dos fãs santistas. No começo deste ano, então, ele voltou à Vila Belmiro.

O venezuelano ficou de fora dos últimos jogos do Santos por conta de uma lesão muscular. Nesta temporada, soma 17 partidas e duas assistências pelo Santos.