Romero passa Yuri e vira o atleta do Corinthians com mais jogos na temporada; veja lista

A temporada mal chegou na metade, e o Corinthians já disputou quase 40 jogos entre Campeonato Paulista, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Em meio à maratona de jogos, Romero veio a se tornar o jogador do Timão com mais partidas no ano até o momento.

A marca foi atingida por Romero no último fim de semana. O paraguaio foi acionado pelo técnico Dorival Júnior aos 23 minutos do segundo tempo no empate sem gols contra o Vitória, no último domingo, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada da Série A.

Ao entrar em campo, Romero ultrapassou Yuri e se isolou como o jogador do Timão com mais partidas em 2025. O camisa 11 alcançou a marca de 36 jogos na temporada, o que representa 92,3% dos duelos. Lesionado, Yuri Alberto parou nos 35 jogos, uma vez que não disputou os últimos dois embates da equipe.

Agora ex-técnico do Corinthians, Ramón Díaz começou o ano mesclando bastante o time para a disputa da fase de grupos do Campeonato Paulista. Neste sentido, Romero foi bastante utilizado pelo treinador, seja como titular ou saindo do banco de reservas.

Dos 16 jogos que o Timão disputou no Estadual, Romero entrou em campo em 14 deles, sendo titular em sete. Depois disso, o Alvinegro sofreu uma baixa importante: Garro parou para tratar uma lesão no joelho. Com isso, o paraguaio passou a ganhar mais oportunidade no 11 inicial.

Em meio à ausência de Garro, a queda de Ramón e o comando interino de Orlando Ribeiro, Romero entrou em campo em nove jogos e foi titular em sete. Neste recorte, contribuiu com um gol e uma assistência.

Já com a chegada do técnico Dorival Júnior, Romero seguiu ganhando espaço, muito em função do rodízio promovido pelo treinador. O comandante passou a adotar tais rotações para manter a integridade física do elenco, desgastado pela grande sequência de partidas.

Romero foi utilizado por Dorival em nove dos 10 jogos do técnico no Corinthians. O único duelo em que o paraguaio não ganhou minutos com o novo treinador foi diante do Novorizontino, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Com Dorival, Romero foi titular em cinco partidas e saiu do banco em quatro. O paraguaio, porém, vive um jejum de gols que já dura pouco mais de um mês, e não balançou as redes sob o comando do técnico. Ele não marca desde o dia 24 de abril, quando anotou o gol da vitória sobre o Racing-URU, pela Sul-Americana.

Na atual temporada, Romero soma cinco gols e três assistências em 36 partidas. O paraguaio é o terceiro maior artilheiro da equipe ano, atrás de Yuri Alberto (13 gols) e Memphis Depay (seis gols).

Romero está a serviço da seleção paraguaia no momento, mas pode voltar a tempo de reforçar o Corinthians no confronto diante do Grêmio. A bola rola nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja o top 10 de jogadores com mais partidas pelo Corinthians em 2025:

Romero - 36 jogos Yuri Alberto - 35 jogos André Carrillo - 33 jogos Talles Magno - 31 jogos José Martínez - 30 jogos Hugo Souza e Memphis Depay - 28 jogos Matheuzinho e Raniele - 27 jogos Breno Bidon - 25 jogos André Ramalho e Félix Torres - 23 jogos Igor Coronado - 22 jogos