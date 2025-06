Rodrigo marca, Criciúma conquista vitória importante sobre o Vila Nova e respira na Série B

O Criciúma venceu o Vila Nova pelo placar de 1 a 0, em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada na noite desta segunda-feira (9), no estádio Heriberto Hülse. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Rodrigo no segundo tempo. O time da casa ainda perdeu um pênalti com Diego Gonçalves, no primeiro tempo.

Esta vitória deixou o Criciúma com 12 pontos e deu um respiro na luta contra a parte baixa da tabela. Agora, ocupa a 15ª colocação. O Vila Nova estacionou nos 16 pontos, no 9º lugar, perdendo a oportunidade de seguir perto da zona de classificação para a Série A, que hoje tem Goiás, Novorizontino, Cuiabá e Coritiba.

Mesmo atuando fora de casa, o Vila Nova começou melhor. Aos 13 minutos, Jean Mota arriscou de longe e acertou um lindo chute, mas a bola bateu na trave do goleiro Alisson. Dois minutos depois, foi a vez de André Luís deixar o zagueiro Luciano Castán no chão, mas, na hora do passe, a defesa do Criciúma apareceu bem para afastar o perigo.

O time da casa foi conseguindo sair da pressão adversária aos poucos. Aos 33 minutos, o atacante Nicolas foi acionado na pequena área por Marcelo Hermes. Melhor do que a marcação, ele tocou de cabeça e obrigou o goleiro Halls a fazer uma boa defesa.

A melhor chance do primeiro tempo ocorreu aos 45 minutos, quando Nicolas foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Diego Gonçalves bateu fraco e Halls caiu para defender.

No segundo tempo, o jogo mudou de característica. O Criciúma passou a atacar mais. Logo aos oito minutos, Jhonata Robert mandou uma bomba de longe e acertou a trave de Halls. Três minutos depois, Nicolas obrigou o goleiro a fazer mais uma grande intervenção. A pressão teve efeito aos 31, quando o zagueiro Rodrigo estava bem posicionado, aproveitou uma finalização errada de Marcinho e empurrou para as redes do Vila Nova, dando números finais ao jogo.

O Criciúma volta a campo no próximo domingo, às 20h30, novamente no estádio Heriberto Hülse, contra o Amazonas, pela 12ª rodada da Série B. O Vila Nova joga na sexta-feira, às 19h, diante do América-MG, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 0 VILA NOVA

CRICIÚMA - Alisson; Léo; Jhonata Robert); Rodrigo, Castán e Marcinho; Zé Gabriel (Léo Naldi), Matheus Trindade, Gui Lobo (Yan Souto) e Marcelo Hermes; Nicolas (Sassá) e Diego Gonçalves (João Carlos). Técnico: Eduardo Baptista.

VILA NOVA - Halls; Elias, Tiago, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira (Dodô), Miticov (Arilson) e Jean mota (Gustavo Pajé); André Luís, Gabriel Poveda (Gabriel Silva) e Labandeira (Vinicius Paiva). Técnico: Rafael Lacerda.

GOL - Rodrigo, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sassá, Diego Gonçalves e João Carlos (Criciúma); Tiago, Gabriel Poveda e Labandeira (Vila Nova).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA - R$ 144.604,00.

PÚBLICO - 8.132 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).