Rival do Flamengo, Los Angeles FC vence Sporting Kansas City em último desafio antes do Mundial

Adversário do Flamengo na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, o Los Angeles FC venceu, neste domingo, o Sporting Kansas City, pela 17ª rodada da MLS. O jogo, que aconteceu no BMO Stadium, foi o último antes da estreia da equipe da California no Mundial.

A vitória veio de virada, já que Dejan Joveljic inaugurou o marcador para o Sporting Kansas City aos 39 do primeiro tempo. A reação dos mandantes começou aos 46, com Eddie Segura. Na etapa final, o Los Angeles FC contou com gols de Denia Bouanga (pênalti), aos 14 minutos, e de Giroud, aos 48, já no apagar das luzes.

A equipe, desta maneira, ocupa a quinta colocação da Conferência Oeste da MLS, com 26 pontos conquistados.

O LAFC volta aos gramados na próxima segunda-feira (16), contra o Chelsea, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (Geórgia). O duelo diante do Flamengo, por sua vez, válido pela terceira rodada, acontece no próximo dia 24, às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

No meio do caminho, o Los Angeles FC ainda enfrenta o Esperánce, da Tunísia, às 19h do dia 20, no GEODIS Park, em Nashville, Tennessee.