Richard Ríos sente dores na Colômbia e vira duvida às vésperas do Mundial

Do UOL, em São Paulo (SP)

Néstor Lorenzo, técnico da seleção colombiana, afirmou que o meio-campista Richard Ríos sentiu dores após o último jogo e é dúvida para o duelo de amanhã contra a Argentina, no Monumental de Núñez, às 21h (de Brasília), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a próxima Copa.

A notícia preocupa o Palmeiras, que estreia na Copa do Mundo de clubes da Fifa no próximo domingo (15), contra o Porto, às 19h (de Brasília).

O que ele disse

Aconteceu um imprevisto, um inconveniente que foi uma dor que Richard Ríos sentiu, e por isso houve a nova convocação. Néstor Lorenzo.

O que aconteceu

A Colômbia até convocou um substituto para Richard Ríos. O meio-campista Rafael Carrascal, do América de Cali, já viajou para encontrar com o grupo.

Ríos será reavaliado quando se encontrar com a delegação palmeirense, que chegou hoje nos Estados Unidos. O colombiano será "resgatado" pela presidente Leila Pereira, que emprestou seu avião particular para ajudar o Palmeiras com os atletas convocados nesta data Fifa.

A seleção colombiana não vive o mesmo momento da Copa América do ano passado. O empate contra o Peru marcou o 5º jogo seguido nas Eliminatórias sem vitória.

A vaga na próxima Copa está ameaçada. Os colombianos têm 21 pontos, na 6ª posição (a última que garante vaga direta ao mundial), enquanto a Venezuela aparece logo atrás com 18.