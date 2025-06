Real Madrid oficializa contratação de jovem zagueiro da seleção espanhola para o Mundial

O técnico Xabi Alonso ganhou mais um reforço no Real Madrid para a disputa do Mundial de Clubes dos Estados Unidos, a partir da próxima semana. Nesta segunda-feira, a diretoria merengue oficializou acordo com o jovem zagueiro Dean Huijsen, de 20 anos, por cinco temporadas.

O Real Madrid já havia anunciado a chegada do lateral Alexander-Arnold, vindo do Liverpool, e agora fecha com o zagueiro da seleção espanhola que estava na Inglaterra defendendo o Bournemouth, onde disputou 36 partidas, anotou três gols e deu duas assistências.

"O Real Madrid comunica que nesta terça-feira, às 12h30, ocorre a apresentação do nosso jogador Dean Huijsen na Ciudad Real Madrid. Antes, o presidente Florentino Pérez receberá Huijsen para o ato de assinatura que vincula nosso novo jogador com o clube por cinco temporadas", informou o Real Madrid.

A chegada do zagueiro que nasceu na Holanda e se naturalizou espanhol ocorre nesta terça pelo fato de Huijsen ter disputado a final da Liga das Nações contra Portugal, domingo, em Munique. A Espanha acabou em segundo ao perder nas penalidades.

Contratar um zagueiro era prioridade por causa dos desfalques defensivos que o Real Madrid deve ter no Mundial. O brasileiro Éder Militão ainda se recupera de contusão e não deve disputar as primeiras rodadas da competição, assim como Rüdiger vem sendo desfalque desde abril, após cirurgia no joelho, problema semelhante ao de Alaba, já em reta final de reabilitação.

Além dos zagueiros, o clube ainda tem Courtois, Carvajal, Mendy, Camavinga e Valverde entregues ao departamento médico e ainda como dúvidas para o Mundial. O atacante brasileiro Endrick é desfalque certo.

A estreia do Real Madrid ocorre no dia 18, diante do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Depois, dia 22, será a vez dos mexicanos Pachuca e, por fim, dia 26, o rival será o Red Bull Salzburg, da Áustria.