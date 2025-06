"Queremos que o nosso menino continue", diz pai de Neymar sobre futuro no Santos

O futuro de Neymar no Santos ainda está em aberto. Mas, o desejo de Neymar Pai é o de que o filho continue no Peixe. O contrato atual do meia-atacante é válido apenas até o dia 30 de junho. O tema foi abordado no evento de lançamento de uma nova área para as categorias de base e futebol feminino, no CT Rei Pelé, nesta segunda-feira.

O pai de Neymar também não deixou de falar sobre a situação financeira do Peixe e brincou que Marcelo Teixeira "não tira a mão do bolso". O atual contrato, de cinco meses, garante, ao menos, R$ 21 milhões por mês ao jogador, entre direito de imagem e salário, totalizando R$ 105 milhões.

"Estamos trabalhando para ser o início de uma parceria. É difícil, queremos que o nosso menino continue. O presidente não me ajuda, ele não tira a mão do bolso [risos]. Faço de tudo para ajudar na reconstrução. Temos novidades por aí, é só o começo. Meu filho começou aqui. Precisava ser inovado. Hoje conseguimos entregar uma estrutura que dá conforto", disse.

O presidente Marcelo Teixeira está conversando com o estafe do jogador para tentar renovar o vínculo do camisa do Peixe até a Copa do Mundo de 2026. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Santos espera receber uma resposta contundente de Neymar sobre seu desejo de permanência no Peixe.

O clube, porém, tem dúvidas, especialmente no âmbito financeiro. Caso o meia-atacante dê um sinal positivo para ficar, a diretoria estuda algumas manobras financeiras para conseguir mantê-lo.

"É o clube do nosso coração. Fizemos essa obra e é muito pouco ainda. Falta muita coisa a ser feita pelo Santos e pelo futebol brasileiro. Começamos o sonho através do Léo (coordenador da base). Ousadia e cara de pau. Com a ajuda de parceiros, não só pela construção do CT Rei Pelé, que ajudaram a trazer o Neymar de volta para casa", seguiu.

Neymar voltou para o Santos no final de janeiro. Desde então, disputou 13 partidas, incluindo o amistoso com o RB Leipzig. Neste período, sofreu duas lesões musculares, uma delas que o obrigou a ficar de fora da semifinal do Paulista, contra o Corinthians, ocasião em que o Peixe foi eliminado.

Nesta passagem, ele fez três gols e deu três assistências. A última aparição do craque foi na derrota de 1 a 0 para o Botafogo. Na ocasião, ele foi expulso no segundo tempo após receber dois cartões amarelos. Assim, virou baixa para o duelo contra o Fortaleza.

Caso não renove, esse terá sido o seu último jogo com a camisa santista. No momento, ele segue afastado das atividades do Peixe já que foi diagnosticado com Covid-19 no último sábado. O Santos entra em campo nesta quinta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Fortaleza, pela 12ª rodada do Brasileirão.