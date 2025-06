Quem vence o Mundial de Clubes? Confira probabilidades calculadas por supercomputador

A poucos dias da estreia do Mundial de Clubes da Fifa, marcada para sábado, o supercomputador da Opta, empresa especializada em estatísticas esportivas, divulgou nesta segunda-feira que o Paris Saint-Germain, atual campeão da Luga dos Campeões, é o grande favorito a conquistar o torneio, que agora conta com 32 equipes.

Utilizando parâmetros estabelecidos pela Opta, o supercomputador simulou a disputa do Mundial de Clubes da Fifa mais de 10 mil vezes para gerar os números da previsão divulgada.

Segundo o estudo, o PSG tem 18,5% de chances de ser campeão, seguido pelo Manchester City, com 17,8%. Depois vêm o Bayern de Munique, com 12,8%, a Inter de Milão, com 12,3%, e o pentacampeão Real Madrid, com 9,8%, completando o top 5. Chelsea, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Juventus, Benfica e Porto, fecham os dez primeiros.

Entre os quatro representantes brasileiros, os mais bem ranqueados são Palmeiras e Flamengo, na 13ª e 14ª colocação, respectivamente, ambos com 0,3%, enquanto Fluminense e Botafogo aparecem zerados.

O Palmeiras estreia no domingo, contra o Porto, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No mesmo dia, o Botafogo enfrenta o americano Seattle Sounders, às 23h, no Lumen Field, em Seattle.

No dia 16, o Flamengo encara o Espérance, da Tunísia, às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já o Fluminense entra em campo no dia 17, contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, às 13h, também no MetLife Stadium.