Quem deve ser titular no lugar de Neymar contra o Fortaleza? Vote!

Neymar não está à disposição do técnico Cléber Xavier para o duelo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O craque está suspenso após ser expulso na derrota contra o Botafogo. Tiquinho Soares e Deivid Washington surgem como principais opções para substituí-lo.

O Menino da Vila tem entrado nos últimos jogos com mais sequência e surgiria como a primeira opção. No entanto, o atacante está a serviço da Seleção Brasileira sub-20, no Egito, e deve voltar ao Brasil na quarta-feira, já que terça tem amistoso contra a Coreia do Sul. Na atual temporada, Deivid soma um gol em 13 jogos.

Já Tiquinho espera ganhar a oportunidade para retomar a titularidade na posição. O camisa nove ganhou poucos minutos nos últimos jogos e não marca desde o clássico contra o São Paulo, no dia 20 de abril. Ao todo, balançou as redes seis vezes em 23 jogos no ano.

O duelo é direto pela briga contra o rebaixamento. O Santos é o 18º colocado, com oito pontos conquistados, dois a menos que o Fortelza, 17º na tabela.

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, no Castelão, em Fortaleza, às 19h30 (de Brasília). A partida, última do Peixe antes da pausa para o Mundial de Clubes, é válida pela 12ª rodada da liga nacional.