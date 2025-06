Quão longe o Palmeiras irá na Copa do Mundo de Clubes? Vote!

O Palmeiras é um dos quatro brasileiros classificados à Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. A tão aguardada estreia do Verdão na competição está marcada para o próximo domingo (15) e terá o Porto, de Portugal, como adversário.

A bola rola para o duelo contra o time português a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

O primeiro treino do Palmeiras em solo norte-americano será realizado na terça-feira, às 17h (de Brasília), no estádio da Universidade da Carolina do Norte, localizado em Greensboro. O time de Abel Ferreira integra o Grupo A da competição. O Verdão também enfrentará o Al Ahly, do Egito, e o Inter Miami, dos Estados Unidos. Caso avance, nas oitavas, pegará um dos classificados do Grupo B, que contém Botafogo, Atlético de Madrid, PSG e Seattle Sounders.

Além de Flamengo, Botafogo e Fluminense - outros brasileiros-, o torneio conta com dois argentinos, 12 europeus (incluindo o PSG, atua campeão da Champions), cinco da América Central, quatro da África, quatro da Ásia e uma equipe da Oceania. Desta maneira, a conquista da Copa do Mundo, certamente, será travada após batalhas complicadas devido ao grande potencial das equipes presentes. Participe da votação!