Qual lugar de Cristiano Ronaldo na história do futebol? Colunistas opinam

Com mais um título de Portugal na Liga das Nações, onde está Cristiano Ronaldo na história do futebol?

No Posse de Bola, os colunistas José Trajano, Juca Kfouri e Arnaldo Ribeiro debateram a questão e exaltaram a lenda portuguesa de 40 anos.

Trajano: Não tem sentido misturar épocas e gerações

A partir de quando nós estamos falando, estamos falando de Di Stéfano, do Puskas, do Leônidas da Silva, do Zizinho? Fica complicado você misturar gerações, misturar épocas, não tem sentido.

Então, fica sempre uma votação restrita ao que aconteceu mais um pouquinho pra trás e no momento. Para mim, que estou beirando os 80 anos e vejo o futebol lá de trás também, soa esquisito.

José Trajano

Juca: Cristiano está entre os 10 melhores que eu vi

Eu concordo com o Trajano sobre essa coisa de confundir épocas, então prefiro dizer que entre os que eu vi jogar, o Cristiano Ronaldo está entre os 10. Eu vejo à frente dele Pelé, Maradona, Mané Garrincha, Messi, Cruyff, Ronaldo, o Galinho [Zico]. Enfim, mas está certamente entre os 10.

É alguém que merece uma estátua na porta de cada estádio do mundo do futebol porque aos 40 anos, ter a vontade que ele tem de ganhar, ter a importância que ele tem na hora de decidir, é realmente de tirar o chapéu.

Juca Kfouri

Arnaldo: Cristiano está entre os cinco da década de 90 até hoje

Eu entendo e acho bem difícil mesmo fazer essas comparações, ainda mais pra gente que não viveu a era Pelé e o pré-Pelé. E aí eu tento fazer um recorte: pra mim, o jogo muda significativamente quando tem a mudança crucial do goleiro não poder pegar a bola recuada, no início dos anos 90.

Isso mudou, o goleiro passou a ser mais um jogador, então o futebol muda de forma significativa com essa alteração de regra. De lá pra cá, do início dos 90 até o momento atual, com certeza ele está entre os cinco. Atleta de futebol, na acepção da palavra, é o Cristiano Ronaldo.

Ele esticou ao máximo uma carreira que dura até hoje -- e é pelo esforço, não é apenas o dom. A gente fica falando desses caras iluminados, e aí pra nós que somos brasileiros, é um tapa na cara, porque os atletas de futebol brasileiros, salvo raríssimas exceções, os grandes recentemente, largaram muito fácil, não o Pelé. É o Ronaldinho Gaúcho, e não vou nem falar do Neymar, que não está entre os 10 melhores da história do Brasil.

Arnaldo Ribeiro

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra