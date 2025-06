PVC: Como Cristiano Ronaldo foi de ponta driblador a centroavante decisivo

Como um camaleão, Cristiano Ronaldo foi mudando sua forma de jogar ao longo da vitoriosa carreira no futebol, mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

PVC destacou que CR7 foi de ponta driblador no Manchester United ao centroavante decisivo dos dias atuais, passando por uma transformação de estilo no Real Madrid.

O Cristiano que chegou no Manchester United na temporada 2003/04 jogava como ponta esquerda. Você colocava a câmera nele e ele trazia a bola para o pé esquerdo, para o pé direito, para o pé esquerdo e você não sabia para que lado ele ia sair. Isso é habilidade.

No time campeão da Champions de 2008, o meio de campo fazia uma linha de quatro com Hargreaves, Scholes, Carrick e Cristiano Ronaldo, que não era atacante puro naquele momento porque ele tinha responsabilidade defensiva de marcar o lateral. Eram Rooney e Tevez na frente.

Cristiano Ronaldo era goleador, mas não era o goleador que ele virou, ele era goleador porque tinha vocação para fazer gol, mas ele era um ponta.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, foi no Real Madrid que o craque português começou a se aproximar cada vez mais do gol, como um segundo atacante.

Em 2018, o último Real Madrid campeão da Champions com ele, a gente vai ver o Cristiano Ronaldo num 4-3-3. O Isco fazia a ponta direita, mas com um trabalho tático para o Cristiano Ronaldo se aprofundar.

O Cristiano Ronaldo jogava na ponta esquerda nesse 4-3-3, mas ele era um segundo atacante de verdade. Já era uma função híbrida.

Paulo Vinícius Coelho

Na Juventus e no Al-Nassr, CR7 se especializou como homem de área.

Foi assim que ele marcou contra Alemanha e Espanha no segundo título de Portugal na Liga das Nações.

A gente pega o time que jogou ontem, o Cristiano é centroavante. O time de Portugal de ontem, no 4-3-3, 4-2-3-1 ou 4-1-4-1, seja como for, o Cristiano Ronaldo é o homem livre, ele joga solto porque tem 40 anos.

Mas ele é tão efetivo que fez gols nas duas partidas das finais da Liga das Nações, tanto contra a Alemanha quanto o gol do empate que levou aos pênaltis contra a Espanha.

Então, são Cristianos Ronaldos, também camaleões.

Paulo Vinícius Coelho

Com a vitória de Portugal nos pênaltis sobre a Espanha, Cristiano Ronaldo conquistou seu terceiro título com a seleção lusa.

Além da Liga das Nações de 2019, ele também venceu a Eurocopa de 2016 com Portugal.

