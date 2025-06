Programação: Palmeiras tem semana de treinos nos EUA para estrear na Copa do Mundo de Clubes

O Palmeiras inicia, nesta semana, a reta final de preparação para sua estreia na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, marcada para o próximo domingo (15), contra o Porto, de Portugal. A delegação embarca nesta segunda-feira rumo aos Estados Unidos, sede do torneio, onde o elenco comandado por Abel Ferreira terá uma agenda cheia de treinos antes de entrar em campo no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, às 19h (de Brasília).

Antes do embarque, o elenco palmeirense realizou no domingo sua última atividade na Academia de Futebol, em São Paulo. O treinamento incluiu um jogo-treino entre os próprios jogadores do clube, com o time Branco vencendo o Verde por 3 a 1. Paulinho, em cronograma individualizado de controle de carga, não participou da atividade, mas está entre os relacionados para o Mundial.

A primeira atividade em solo norte-americano está marcada para terça-feira, às 17h (de Brasília), no estádio da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro. O grupo ainda não estará completo nesse primeiro treino. Por conta das Eliminatórias Sul-Americanas, Gustavo Gómez, Richard Ríos, Estêvão, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres se apresentarão apenas na quarta-feira. Benedetti e Luighi, que defendem a Seleção Brasileira Sub-20 no Egito, também se juntam ao elenco na mesma data.

Quem não tá ansioso, tá mentindo! ? Amanhã nosso elenco embarca para a #FCWCP e você acompanha ao vivo, com exclusividade, a cobertura pela TV Palmeiras Sportingbet! ?? ? https://t.co/iPlKfhhQnx pic.twitter.com/HEANYRozQw ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 9, 2025

Apesar da ausência de alguns nomes nos primeiros dias, Abel Ferreira contará com praticamente todo o elenco principal. Os únicos desfalques são Bruno Rodrigues e Figueiredo, que seguem tratamento no Brasil após cirurgias no joelho.

O Verdão integra o Grupo A do Mundial, ao lado de Porto (POR), Al Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA). Após a estreia contra os portugueses, o Palmeiras ainda enfrentará os outros dois clubes em busca de uma vaga na fase eliminatória da competição. A viagem aos Estados Unidos marca a primeira vez do clube jogando em Nova Jérsei e também o primeiro duelo contra um europeu em solo norte-americano.