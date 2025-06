NFL: Pré-venda exclusiva do 2º jogo no Brasil começa hoje; veja informações

A pré-venda dos ingressos do segundo jogo da NFL no Brasil, entre Chargers e Chiefs, abre hoje para clientes do Cartão XP.

Venda de ingressos do São Paulo Game

A pré-venda exclusiva começa às 12h (de Brasília) desta segunda. Ela será encerrada às 23h59 do próximo dia 11, conforme disponibilidade de ingressos —não foi divulgada a quantidade.

A compra pode ser feita via online ou presencial. O acesso pela internet é no site da ticketmaster (clique aqui), com taxa de serviço de 10%, enquanto a bilheteria está localizada no subsolo do Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

É permitido até dois ingressos por titular do Cartão XP. As compras online são exclusivas com os cartões de crédito XP e podem ser parceladas em até 10x com juros. Já venda presencial pode ser feita com cartões de crédito (em até 1x sem juros) ou de débito da XP.

A venda geral, por sua vez, será a partir do dia 12, às 10h. A compra nesta modalidade também poderá ser feita por meio da internet ou presencial, com cada pessoa podendo adquirir até quatro ingressos, sendo duas meias-entradas.

Os preços das inteiras vão de R$ 740 a R$ 3,4 mil. Há meia entrada para todos os setores, sendo obrigatório o comprovante do direito ao benefício no momento da compra e na entrada do evento.

A segunda edição do São Paulo Game será disputada no dia 5 de setembro, uma sexta-feira, no estádio do Corinthians. Os portões abrem às 17h, com o início da partida previsto para 21h. No ano passado, os Eagles venceram os Packers no primeiro jogo da NFL no Hemisfério Sul.

Ingressos 2º jogo da NFL em São Paulo Imagem: Reprodução/ticketmaster