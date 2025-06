Portuguesa anuncia a contratação do meia Marcelo Freitas

Formado nas categorias de base de São Paulo, Grêmio e Figueirense, Marcelo Freitas construiu grande parte da carreira no futebol europeu, com cinco temporadas na Alemanha, além de passagens por Portugal e Romênia.

Marcelo defendeu o Sub-13 da Portuguesa no início da carreira e, quase duas décadas depois, volta ao clube com bagagem internacional e motivado pelo momento vivido pela equipe.

"Estou muito feliz em voltar à Portuguesa, um clube onde comecei ainda garoto. Ver esse projeto audacioso sendo colocado em prática me motiva muito, e é uma honra poder fazer parte disso", afirmou o novo reforço.

O atleta já se apresentou no CT do Parque Ecológico do Tietê, passou por exames clínicos, realizou avaliação física e iniciou sua integração ao elenco rubro-verde.

O próximo compromisso da Lusa será neste sábado, pela nona rodada da Série D do Brasileirão. A equipe visita o Pouso Alegre, às 16h (de Brasília), no Estádio Manduzão.