Pol Fernández e Fortaleza rescindem contrato em comum acordo

Nesta segunda-feira, o Fortaleza confirmou a rescisão de contrato com o volante Pol Fernández, em comum acordo. O argentino abriu mão do que tinha a receber com a quebra do vínculo, que tinha validade até dezembro de 2026.

"Tivemos uma conversa muito honrosa, verdadeira, olho no olho. Em que se entendeu que não tinha mais o porquê da continuidade do contrato. O atleta foi muito respeitoso com o Fortaleza e com a instituição. Teve uma postura rara de abrir mão de um ano e seis meses de contrato para terminarmos esse vínculo. Então, terminou o vínculo aqui, com os dias de trabalho, o respeito, a gratidão de parte a parte. E desejando muito sucesso para o Pol na sequência da carreira dele. É um grande atleta, que veio para o Fortaleza com seus objetivos. Infelizmente, as coisas não aconteceram como se desejava", comunicou Marcelo Paz, CEO da SAF do clube.

Fortaleza e Pol Fernández rescindem contrato em comum acordo. O Fortaleza Esporte Clube comunica a rescisão contratual em comum acordo com o volante Pol Fernández. Ao todo, foram 25 jogos com o Manto Tricolor. O vínculo se encerra após uma tratativa respeitosa entre clube e... pic.twitter.com/C4sYOtqM7w ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) June 9, 2025

Pol Fernández chegou ao Leão do Pici em janeiro de 2025. Com um desempenho abaixo do esperado, o atleta disputou 25 jogos com a camisa do Fortaleza.

Confira o comunicado do Fortaleza na íntegra:

O Fortaleza Esporte Clube comunica a rescisão contratual em comum acordo com o volante Pol Fernández. Ao todo, foram 25 jogos com o Manto Tricolor.

O vínculo se encerra após uma tratativa respeitosa entre Clube e atleta, que abriu mão do que tinha a receber com a quebra de contrato que iria até o fim de 2026.

Pelo profissionalismo e por toda a dedicação, o Fortaleza agradece e deseja sucesso em seus próximos desafios.