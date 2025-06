Patchy Mix reage após estreia frustrante com derrota no UFC 316

Se as disputas de cinturão eram o principal foco do UFC 316, quem aparecia logo atrás nos holofotes era Patchy Mix. A estreia do ex-campeão peso-galo (61 kg) do Bellator no octógono gerava grande expectativa, mas o norte-americano acabou superado por decisão unânime por Mario Bautista, no card principal do evento realizado no último sábado (7), em Newark (EUA).

Dominado durante os três rounds, Mix teve dificuldades para impor seu estilo e viu o adversário controlar o combate com movimentação constante e um jogo de jabs eficiente. Ainda assim, o estreante demonstrou maturidade ao comentar o revés, adotando um tom de superação e gratidão aos seus apoiadores.

"Noite difícil para mim no trabalho. Mas agradeço às pessoas que me apoiaram e estiveram comigo nessa jornada. Gostaria de ter feito mais e ter feito alguns ajustes. Voltarei mais forte a partir deste momento", escreveu em publicação no 'Facebook'.

Futuro

Com o resultado, o lutador sofreu apenas a segunda derrota em 22 apresentações profissionais - a primeira em quase cinco anos. Antes de chegar ao Ultimate, vinha de oito triunfos consecutivos, incluindo vitórias expressivas sobre nomes como Sergio Pettis, Raufeon Stots e Magomed Magomedov. Já Bautista, embalado, ampliou sua sequência invicta para oito combates e consolidou sua posição na divisão. Atual 10º colocado do ranking, a tendência é que suba ainda mais na próxima atualização.



