Palmeiras viaja aos EUA para o Mundial com 2 toneladas de bagagem e feijão na mala

O Palmeiras embarcou na manhã desta segunda-feira para os Estados Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes. Atletas, funcionários e comissão técnica viajam em um Boeing fretado somente com assentos de classe executiva.

A delegação embarcou às 11h (de Brasília) para Grandover Resort, hotel em Greensboro, cidade-base do Palmeiras na Carolina do Norte.

O clube leva na bagagem mais de 2 toneladas, entre uniformes, chuteiras, medicamentos e equipamentos mais pesados, de fisiologia e fisioterapia. A logística foi coordenada por Leonardo Piffer, chefe do departamento desde março de 2024.

A ideia do clube é ter nos Estados Unidos uma rotina semelhante a que os jogadores estão acostumados na Academia de Futebol, com todos os equipamentos de ponta do Núcleo de Saúde e Performance, por exemplo. A alimentação também será praticamente a mesma, embora todos os produtos serão comprados nos Estados Unidos, com exceção dos pacotes de feijão, único alimento levado na bagagem.

Os jogadores convocados para as suas seleções e que têm compromisso nesta terça-feira pelas Eliminatórias viajam apenas na quarta-feira, no jatinho de Leila Pereira.

O Palmeiras faz quatro treinamentos na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro e viaja sábado para East Rutherford, cidade onde fica o Metlife Stadium. No mesmo dia, Abel Ferreira dá entrevista coletiva prévia à partida e os jogadores fazem o reconhecimento do gramado.

A estreia está marcada para o domingo, às 19h (de Brasília), contra o Porto, de Portugal. Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, do país anfitrião, são os outros rivais do grupo.

Relacionados do Palmeiras para o Mundial de Clubes:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael, Naves e Benedetti

Laterais: Giay, Marcos Rocha, Mayke, Piquerez e Vanderlan

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Richard Ríos, Raphael Veiga, Mauricio, Allan e Felipe Anderson

Atacantes: Estêvão, Facundo Torres, Paulinho, Flaco López, Luighi, Thalys e Vitor Roque