Palmeiras embarca rumo aos Estados Unidos para disputa da Copa do Mundo de Clubes

O Palmeiras embarcou na manhã desta segunda-feira rumo aos Estados Unidos, onde disputará a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O torneio acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho. A estreia do Verdão está marcada para o dia 15 de junho, contra o Porto (POR), às 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

A delegação palmeirense, que conta com 21 atletas no momento, desembarcará em Greensboro, na Carolina do Norte, por volta das 22h30 desta segunda-feira. O local será a sede de treinos do Verdão para a disputa da fase de grupos, etapa em que o Verdão enfrenta também Al Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA), nos dias 19 e 23 de junho, respectivamente.

Ao todo, a comissão técnica do Palmeiras relacionou 29 jogadores para disputar o torneio. Apenas Bruno Rodrigues e Figueiredo não disputarão a competição. O primeiro está em transição física depois de se recuperar de duas cirurgias nos joelhos, enquanto o meia ainda trata de uma cirurgia no joelho.

Apertem os cintos, meus greengos! ?? pic.twitter.com/yjm4XcE1yC ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 9, 2025

Os convocados Estêvão, Gustavo Gómez, Richard Ríos, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, além de Benedetti e Luighi, do sub-20, que estão à serviço das respectivas seleções, se juntam ao grupo na quarta-feira, já em solo norte-americano.

O Palmeiras fez seu último treino na Academia de Futebol na manhã do último domingo, quando disputou um jogo-treino. Antes da atividade, os torcedores receberam grande festa da torcida, que foi em peso para a porta do CT se despedir do time antes da viagem.

Por fim, o técnico Abel Ferreira comandará o primeiro treino do elenco nos Estados Unidos na tarde de terça-feira, às 15 horas (de Brasília), no estádio da Universidade da Carolina do Norte, na cidade de Greensboro.