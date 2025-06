Palmeiras embarca para o Mundial de Clubes nos Unidos em voo fretado com lista de 21 atletas

Depois de finalizar sua preparação no Brasil, o Palmeiras embarca nesta segunda-feira para os Estados Unidos a fim de participar do Mundial de Clubes da Fifa. Para o torneio, o técnico Abel Ferreira vai dispor de uma lista de 21 atletas.

A delegação tem chegada prevista para o fim da noite em Greensboro, na Carolina do Norte. Este foi o local determinado pela comissão técnica palmeirense para ser a sua sede para a disputa do Mundial. No voo vão também equipamentos de fisioterapia, fisiologia, remédios e material de trabalho para a comissão técnica.

Por causa da Data Fifa, a relação de jogadores do Palmeiras vai incompleta. Isso porque vários atletas estão servindo suas seleções nestes jogos válidos pela 16ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

Assim nomes como Gustavo Gómez, Estêvão, Richard Ríos, Piquerez,, Facundo Torres e Emi Martinez vão se juntar ao restante do plantel somente na quarta-feira. Só a partir daí, Abel Ferreira vai poder trabalhar com o grupo completo.

O Palmeiras integra o Grupo A da competição e faz a sua estreia neste domingo, contra o Porto, em Nova Jersey. O segundo compromisso vai ser realizado quatro dias depois, no mesmo local, contra o Al-Ahly. O jogo que encerra a fase classificatória vai ser contra o Inter Miami, em Miami.