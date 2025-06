Palmeiras desembarca nos Estados Unidos para a disputa do Mundial

O Palmeiras desembarcou na Carolina do Norte (EUA), na noite desta segunda-feira para, depois de longa viagem. A delegação com 21 jogadores saiu de São Paulo por volta das 11 horas (de Brasília) pelo Aeroporto de Guarulhos.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira estreia na Copa do Mundo de Clubes da Fifa no domingo, quando enfrenta o Porto (POR). A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O voo da base de treinamentos do Verdão até NJ é de cerca de 1h10.

Ao todo, o Palmeiras relacionou 29 atletas para a disputa da competição que acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Contudo, oito deles estão à serviço das seleções nesse período da data Fifa. São eles: Estêvão, Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Piquerez e Richard Ríos, além de Benedetti e Luighi, pelo sub-20.

Esse grupo composto por oito jogadores se juntarão ao restante da delegação na quarta-feira depois dos últimos compromissos das seleções nacionais. Eles viajarão todos no mesmo avião da presidente Leila Pereira, conforme a logística preparada pelo clube.

O Palmeiras tem sua base de treinamentos na cidade de Greensboro e treinará no estádio da Universidade da Carolina do Norte. O primeiro treino no local acontece nesta terça, às 17 horas (16h no horário local).

Veja todos os relacionados do Palmeiras para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus



Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael, Naves e Benedetti



Laterais: Giay, Marcos Rocha, Mayke, Piquerez e Vanderlan



Meio-campistas: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Richard Ríos, Raphael Veiga, Mauricio, Allan e Felipe Anderson



Atacantes: Estêvão, Facundo Torres, Paulinho, Flaco López, Luighi, Thalys e Vitor Roque