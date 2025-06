Novo reforço do Botafogo, Álvaro Montoro é regularizado no BID

Primeiro reforço do Botafogo para a janela que antecede a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o meia-atacante Álvaro Montoro foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta segunda-feira. Sendo assim, o jogador já pode estrear pelo Glorioso.

O argentino chegou do Vélez Sarsfield por US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) e assinou contrato válido até dezembro de 2029.

TÁ NO BID! ?? Montoro está regularizado e pode fazer a estreia pelo Glorioso! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/vUZRF2Micx ? Botafogo F.R. (@Botafogo) June 9, 2025

O jogador vinha sendo monitorado desde janeiro, quando o Botafogo fez os primeiros contatos. Na época, o Vélez resistiu, mas com o contrato do atleta se encerrando no fim do ano, os argentinos aceitaram negociar.

Além do valor pago, pesou o projeto esportivo oferecido, que prevê, em algum momento, uma possível transferência para o Lyon, da França, clube que também faz parte do grupo de John Textor.

Pelo clube argentino, Montoro fez 48 partidas como profissional, marcou três gols e deu uma assistência. Só em 2025, antes da venda, disputou 19 jogos e participou da campanha do clube na Libertadores, onde balançou as redes três vezes. O meia-atacante se destacou nas categorias de base e foi integrado ao elenco principal ainda em 2023.

A estreia do Botafogo no Mundial de Clubes está marcada para o dia 15 de junho, contra o Seattle Sounders (EUA), às 23h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.