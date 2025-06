Neymar Pai zoa presidente do Santos sobre renovação: 'Tira a mão do bolso'

Neymar Pai brincou com o "bolso fechado" do presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

O que aconteceu

Neymar Pai falou em tom bem humorado sobre o futuro do filho no Santos. As declarações foram dada em evento de lançamento do novo CT da base e feminino.

O pai de Neymar disse que quer viabilizar a permanência, mas Marcelo Teixeira não tira a mão do bolso. Ele apontou para o presidente, que guardava as mãos na sua roupa no momento.

Apesar da dúvida de Neymar Pai, a negociação está avançada. O Santos está otimista pela renovação até a Copa do Mundo de 2026. O contrato atual termina no dia 30 de junho.

É o clube do nosso coração. Fizemos essa obra e é muito pouco ainda. Falta muita coisa a ser feita pelo Santos e pelo futebol brasileiro. Começamos o sonho através do Léo. Ousadia e cara de pau. Com a ajuda de parceiros, não só pela construção do CT Rei Pelé, que ajudaram a trazer o Neymar de volta para casa. Estamos trabalhando para ser o início de uma parceria. É difícil, queremos que o nosso menino continue. O presidente não me ajuda, ele não tira a mão do bolso [risos]. Faço de tudo para ajudar na reconstrução. Temos novidades por aí, é só o começo. Meu filho começou aqui. Precisava ser inovado. Hoje conseguimos entregar uma estrutura que dá conforto Neymar Pai

O pai de Neymar também anunciou a construção de um centro de treinamento para o elenco profissional em Praia Grande. O prazo para as obras é de um ano.