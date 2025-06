Neymar Pai promete estádio: 'O Santos pode ser um clube com duas arenas'

Neymar Pai prometeu um novo estádio para o Santos.

O que aconteceu

Neymar Pai quer construir um estádio em Praia Grande, cidade também do litoral de São Paulo. O projeto está desenhado e não teria custo para o Santos.

A arena teria pelo menos 25 mil pessoas. A intenção é subir esse número para 35 mil.

A NR Sports fecharia uma parceria com o Grupo Peralta pelo estádio e também pelo centro de treinamento em Praia Grande. O Santos usaria as instalações como contrapartida.

O Santos pode se tornar um clube com duas arenas. Almejamos isso e vamos alcançar com certeza Neymar Pai

A construção do estádio em Praia Grande, a princípio, não mudaria os planos para a nova Vila Belmiro. O Santos fechou uma parceria com a WTorre por uma arena onde fica o atual terreno do Urbano Caldeira.

Neymar Pai, porém, admitiu que deixaria a Vila do jeito que é. Sem a demolição.

Eu queria manter a Vila como está. Aqui que é o teimosinho [apontando para o presidente Marcelo Teixeira]

Neymar Pai também aproveitou a oportunidade para defender a parceria entre sua família e o Santos. O empresário pareceu incomodado com as dúvidas em dia de lançamento do novo espaço para a base e Sereias no CT Rei Pelé, além do do anúncio de estádio e centro de treinamento em Praia Grande.

O Santos é uma marca. O Neymar também. As pessoas pagam alto valor por isso. Estamos nos juntando com o Santos para trazer essas pessoas. A contrapartida é o Santos jogar nessa arena e aproveitar esses recursos. Não vai ficar devendo para ninguém. As pessoas acham que estamos tirando 75% do Santos. Nós estamos deixando 25%. Vocês confundem algo entre Neymar jogador e Neymar atleta. Entregamos 25% para viabilizar esses parceiros. Poderíamos ter pego 100%. Paga o salário e eu quero tudo de imagem. O Santos não estava bem até o momento para os patrocinadores investirem dinheiro. Não era o momento. O Santos precisa valorizar a sua marca. Sem necessidade de atleta nenhum. Que o Santos como marca traga seus patrocinadores. O Santos precisa da sua própria marca, não tem contrapartida Neymar Pai

O Santos é gigantesco e precisamos demonstrar que somos assim. Estamos reestruturando o Santos. Estamos deixando, sim. Poderíamos ficar com mais receitas e estamos abrindo mão para pagar os meses que ficou. Se não fizermos um grande trabalho, não conseguiremos. O Marcelo sabe da dificuldade que vai ser para o Neymar ficar mais um ano. Que façamos futebol, que os atletas sejam valorizados. O Santos vai ganhar uma arena gratuita. O Santos não tem dinheiro suficiente para uma nova arena, para esse CT. Trouxemos esses parceiros e precisamos cativá-los, manter, para reconstruir o Santos. Dentro de campo, tem que ter calma. Quando fazemos as coisas certas, acontece

O contrato atual de Neymar com o Santos vai até 30 de junho e deve ser renovado. A intenção é que ele fique ao menos até a Copa do Mundo de 2026.