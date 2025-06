Neymar Pai anuncia novo CT para o time masculino do Santos e projeta parceria para arena na Praia Grande

O Santos inaugurou, nesta segunda-feira, a nova estrutura do CT Rei Pelé, que será utilizada pelas categorias de base e ao futebol feminino. As obras foram feitas em parceria com a NR Sports, empresa da família de Neymar, com outras marcas, em um investimento estimado em mais de R$ 8 milhões.

No evento, foi anunciada também a construção do CT Vila Praia Grande, que tem um prazo de entrega de aproximadamente um ano, sem nenhum custo para o Santos, assim como a construção das novas estruturas. Além disso, Neymar Pai e Marcelo Teixeira falaram sobre a possibilidade de dois estádios para o Peixe.

"A gente pensa no CT novo. Tem que ser imediato para entregarmos a estrutura da base. A base do Santos nesse empreendimento aqui e um novo CT para o Santos em um ano. São propostas que ainda avaliamos. Precisamos ter certeza do que vai acontecer. O Marcelo (Teixeira) administra isso. O estádio vai acontecer, se em Santos, Praia Grande, Baixada Santista, mas vai ser por aqui. O Santos vai ganhar uma arena gratuita", disse pai de Neymar.

A nova estrutura no CT Rei Pelé foi batizada como "Edifício Léo Bastos", em homenagem ao ídolo e atual coordenador de base Leonardo Lourenço Bastos. As obras foram entregues em menos de 60 dias e ampliaram o espaço, passando de 500 m² para 1.100 m². A ideia é que o CT construído na Praia Grande, assim que estiver pronto, seja utilizado apenas pelo time de futebol profissional masculino, enquanto o CT Rei Pelé seja exclusivo da base e do time feminino.

"Custo zero para o Santos, assim como o CT da base e das Sereias da Vila. Será custo zero o CT Vila Praia Grande. A ideia é mudar a cara de caixa fechada de concentração. Vamos nos instalar na Praia Grande, no terreno do Grupo Peralta. Uma área de 90 mil m², o dobro do que temos aqui, até um pouco a mais. Vamos construir sem custo nenhum para o clube. Teremos um conceito novo de edificação para a concentração para que os atletas desfrutem da natureza, com um espaço mais harmônico e ecologicamente correto. O Santos não vai investir. Todo investimento na sociedade privada entre o grupo Neymar e o Grupo Peralta", disse Altamiro Bezerra, CFO da NR Sports, que seguiu:

"Vamos intercambiar para custear (o estádio). E vamos desenvolver uma arena para 25 mil lugares na Praia Grande. Para ter mais opções. O Santos fará intercâmbio entre Santos, na reformulação da Vila Belmiro, e arena na Praia Grande. Como paga essa conta? Como constrói? Precisamos fazer uma aparelhagem toda para explorar com entretenimento, eventos, show, shopping".

"A parceria com a WTorre está em vigência. Podemos ter opções na região mantendo a Vila ativa, moderna, com capacidade e infraestrutura que não tem hoje. E pode ter a infraestrutura na Praia Grande como uma extensão dos próprios eventos. Quando tiver jogo na Vila Belmiro, pode haver shows e eventos na Praia Grande e vice-versa. É fundamental para que o Santos, que hoje só tem a Vila Belmiro para profissional, base e feminino, tenha opções na cidade e na Baixada Santista", finalizou Marcelo Teixeira.

Dentro de campo, o Santos vive momento delicado e ocupa a 18ª posição no Campeonato Brasileiro, com apenas oito pontos conquistados em 11 rodadas. O Peixe volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Fortaleza, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).