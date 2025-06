Mundial de Clubes: veja o raio-x do grupo de City e Juventus

A Copa do Mundo de Clubes está prestes a começar. A partida de abertura do novo torneio organizado pela Fifa acontece no dia 14 de junho, sábado, às 21h (de Brasília), quando Al Ahly-EGI e Inter Miami-EUA se enfrentam no Hard Rock Stadium, em Miami.

Como uma forma de aquecimento para a grande competição, a Gazeta Esportiva está fazendo um raio-x de cada grupo do Mundial. Assim, o amante do futebol pode saber o que está por trás de cada jogo.

Desta vez, veja tudo que você precisa saber sobre o Grupo G, que possui Manchester City, Juventus, Al Ain-EAU e Wydad Casablanca-MAR. Veja abaixo:

Manchester City

Classificado à competição por conta da conquista da Liga dos Campeões em 2023, o clube inglês busca o seu segundo título Mundial (2023).

A equipe comandada por Pep Guardiola, entreanto, teve uma temporada abaixo do esperado. Após quatro títulos ingleses consecutivos, o clube terminou a competição na terceira posição, com 71 pontos conquistados (13 a menos que o campeão Liverpool), e garantiu vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Foram 21 vitórias, oito empates e nove derrotas.

O City ainda foi eliminado nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, diante do Tottenham, e foi vice-campeão da Copa da Inglaterra, perdendo a final para o Crystal Palace. Já na Liga dos Campeões, a equipe caiu nos playoffs para o Real Madrid.

Para o Mundial de Clubes, o Manchester City aposta no atacante norueguês Erling Haaland, artilheiro da equipe na temporada com 31 gols em 44 jogos.

O time inglês estreia na Copa do Mundo de Clubes no dia 18 de junho, domingo, às 13h, contra o Wydad Casablanca, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Juventus

A Juventus conquistou a vaga na competição devido ao ranking quadrienal da Uefa. Os italianos demitiram o técnico Thiago Motta em março e trouxeram Igor Tudor.

A equipe ficou na quarta posição do Campeonato Italiano, com 70 pontos conquistados. Foram 18 vitórias, 16 empates e quatro derrotas.

Na Liga dos Campeões, o time foi eliminado pelo PSV Eindhoven nos playoffs. Por fim, na Copa da Itália, a Juventus foi despachada nas quartas de final pelo Empoli.

O grande destaque e esperança de gols da equipe é o atacante sérvio Dusan Vlahovi?, que marcou 15 gols na temporada.

A Juventus busca seu segundo título mundial (1985 e 1996) e estreia na Copa do Mundo de Clubes contra o Al Ain, no dia 18 de junho, domingo. O jogo começa às 22h e será realizado no Audi Field, em Washington, D.C.

Al Ain

O Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, garantiu vaga no Mundial de Clubes após vencer a Liga dos Campeões da Ásia na temporada 2023/24. O time é um dos quatro representantes do continente asiático na competição.

Nesta temporada, o Al Ain terminou o Campeonato Emiradense na quinta colocação, com 44 pontos somados. Foram 12 vitórias, oito empates e seis derrotas.

A equipe ainda foi eliminada na fase de grupos na Liga dos Campeões da Ásia. Atual campeão, o Al Ain deu adeus à competição sem nenhuma vitória.

O destaque da equipe na temporada é o atacante togolês Kodjo Laba, com 23 gols em 35 partidas disputadas.

Wydad Casablanca

Por fim, o Wydad Casablanca, do Marrocos, completa o Grupo G. O clube garantiu presença na Copa do Mundo de Clubes após a conquista da Liga dos Campeões da CAF na temporada 2021/22.

A equipe ficou na terceira posição do Campeonato Marroquino, com 54 unidades conquistadas. Já na Taça do Trono Marroquino, foi eliminada nas quartas de final pelo MA Tétouan.

O Wydad Casablanca conta com três jogadores brasileiros em seu elenco. São eles: os meio-campistas Arthur e Pedrinho; e o atacante Renan Viana.

O grande destaque do time marroquino na temporada foi o atacante holandês Mohamed Rayhi, com 11 gols em 28 partidas.