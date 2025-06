Mudança! Ultimate anuncia nova data e sede para o UFC 320

Inicialmente previsto para acontecer em Guadalajara (MEX), no dia 13 de setembro, o UFC 320 ganhou nova data e sede. Durante a transmissão oficial da edição 316, realizada no último sábado (7), o Ultimate anunciou que o evento numerado que aconteceria no México foi transferido para Las Vegas (EUA) e agora será promovido no dia 4 de outubro.

Com as alterações, que foram motivadas pelo atraso nas obras da arena que receberia o show em Guadalajara, o Ultimate não irá promover um de seus eventos numerados no mês de setembro. Apesar do anúncio feito no sábado, até o momento, nenhum combate foi confirmado oficialmente pela organização para o show do dia 4 de outubro.

Noche UFC transferido

Já o 'Noche UFC', que serviria como tema central do UFC 320 quando o mesmo ainda estava marcado para ser sediado no México, foi transferido para os Estados Unidos, mais precisamente para o Texas (EUA). O card também perdeu o status de numerado e foi 'rebaixado' para uma versão 'Fight Night'.

UFC Vancouver

O UFC 320 não foi a única edição que teve sua data e sede confirmadas oficialmente pela entidade no último final de semana. Também no sábado, a companhia anunciou o UFC Vancouver - um evento 'Fight Night' previsto para acontecer no dia 18 de outubro, no Canadá.

