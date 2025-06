Mubadala Brazil vence primeira regata na história e avança no SailGP em águas de Nova York

O Mubadala Brazil SailGP Team segue em ascensão no Rolex Sail Grand Prix Championship 2025. A equipe brasileira disputou a sexta etapa da temporada, o Mubadala New York Sail Grand Prix, e alcançou seu melhor desempenho até agora, conquistando a primeira vitória em uma regata do SailGP.

A competição, realizada nas águas do Rio Hudson, com a Estátua da Liberdade e Manhattan ao fundo, teve ventos imprevisíveis e muita emoção. Liderada por Martine Grael, bicampeã olímpica e primeira mulher capitã no SailGP, a equipe brasileira teve uma performance consistente. No sábado, o time terminou as três regatas em 9º, 2º e 5º lugares, fechando o dia em 5º lugar geral.

No domingo, o momento histórico veio com a vitória na primeira corrida do dia, superando equipes tradicionais como Espanha e França. As outras disputas renderam um 4º e um 8º lugares, mantendo o Brasil na 4ª colocação geral da etapa, sua melhor até agora, com 34 pontos.

Martine Grael destacou a importância da vitória para a equipe e para o esporte brasileiro. Alan Adler, CEO do time, ressaltou o significado do feito e o crescimento do grupo, montado com atletas estreantes, mas muito talentosos.

Além das regatas, a equipe recebeu a surfista Maya Gabeira como convidada especial, reforçando a conexão entre esporte e conservação ambiental, tema também debatido no encontro socioambiental Champions For Change.

Agora, o Mubadala Brazil SailGP Team se prepara para a próxima etapa, nos dias 19 e 20 de julho, em Portsmouth, na Inglaterra, buscando manter o ritmo de crescimento e brigar por mais resultados expressivos.